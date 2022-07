POL-PDMY: Presseerstmeldung: Brand Firma Weig

Mertloch (ots) - In der Zeit vom 04.07.2022, 14:30h bis 04.07.2022, 20:00h, wurde an der Kapelle die Bleiverglasung beschädigt. Offensichtlich wurden Steine durch diese geworfen. Im Zusammenhang mit der Tat dürften die Täter sich in der Kapelle aufgehalten haben. Spuren konnten gesichert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen die Hinweise zur Tat geben ...

