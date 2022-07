Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mädchen auf Zebrastreifen angefahren

Adenau (ots)

Am 06.07.2022 ereignete sich gegen 15:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Adenau, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer jungen Fußgängerin (12) kam. Das Mädchen beabsichtigte die Fahrbahn an einem Zebrastreifen zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen angefahren. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher konnte mittlerweile ermittelt werden. Zeugen des Unfalles wenden sich bitte an die Polizei Adenau.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell