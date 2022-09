Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen - Zwei 9-Jährige leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am 16.09.2022 hat es gegen 07.30 Uhr einen Unfall mit zwei minderjährigen Radfahrerinnen auf der Bücklersstraße in Dülken gegeben. Zwei 9-jährige Viersenerinnen fuhren auf dem Geh- und Radweg der Bücklersstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die voran fahrende 9-Jährige zu Fall. Auf Grund des geringen Abstands der beiden Minderjährigen fuhr die zweite Viersenerin in das auf dem Boden liegende Fahrrad und stürzte daraufhin ebenfalls. Beide Mädchen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben. /AM (881)

