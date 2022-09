Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Unfall zwischen Fahrrad und Pkw - 78-Jähriger leicht verletzt

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am 16.09.2022 hat es gegen 11.30 Uhr an der Einmündung des Gewerberings in die K9, die hier Mönchengladbacher Straße heißt, einen Unfall gegeben. Eine Pkw-Fahrerin und ein Radfahrer kollidierten. Die 48-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten fuhr mit ihrem Pkw auf dem Gewerbering und missachtete an der Einmündung zur K9 das dortige STOP-Schild. Auf Grund dessen kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden Radfahrer. Der 78-jährige Niederkrüchtener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Niederkrüchten. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und wurde dabei leicht verletzt. /AM (880)

