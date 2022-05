Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Jürgen

Fortgesetzte Kontrollen von Radfahrenden zeigen positives Ergebnis

Lübeck (ots)

Am Dienstag (17.05.2022) setzten Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck ihre Kontrollen vom Radfahrverkehr unterhalb der Wallbrechtbrücke in der Ratzeburger Allee fort. Es zeigte sich, dass die Kontrollen Früchte tragen, es gab keine Beanstandungen.

In der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr postierten sich zwei Beamte des vierten Reviers in der Ratzeburger Allee in Richtung stadteinwärts und kontrollierten unterhalb der Wallbrechtbrücke insgesamt 138 Radfahrende im Rahmen der Schulwegsicherung. Bei keinem der Zweiradler:innen konnten Verstöße festgestellt werden. Nur auf der Gegenseite fuhren drei Pedalleure bei Rotlicht über die Kreuzung. Diese konnten daher nicht kontrolliert und verwarnt werden. Insgesamt ein positives Ergebnis.

Auch ein positives Ergebnis, jedoch mit anderen Folgen, zeigte ein Drogenschnelltest bei einem 27-jährigen Autofahrer aus Lübeck. Dieser wurde von denselben Beamten im späteren Verlauf mit dem zivilen Streifenwagen in der Falkenstraße kontrolliert. Der Test reagierte auf die Einnahme von Amphetaminen. Der junge Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein weiterer Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Er wird mit einem Bußgeld von 100,00 Euro plus Gebühren zur Kasse gebeten. Außerdem erhält er einen Punkt in Flensburg.

