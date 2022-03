POL-GM: Opel Corsa nach Unfall geflüchtet

Oberbergischer Kreis (ots) - Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Oberberg am 19. März eine Beratung zum Thema Internetsicherheit an. Ohne Internet und moderne Kommunikationsmittel läuft heutzutage in vielen Bereichen nichts mehr. Doch der digitale Alltag birgt auch Risiken und Gefahren, über die Sie die Berater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren ...

