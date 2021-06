Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schulbus und Auto stoßen in Drochtersen zusammen - Polizei sucht Unfallzeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 12:50 h in Drochtersen in der Werkstraße zu einem Verkehrsunfall für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Drochtersen wollte zu der Zeit aus der Werkstraße kommend in die Gauensieker Straße einbiegen. Hinter ihm fuhr ein 66-jähriger Fahrer aus Stade mit seinem Schulbus der KVG.

Nun gehen die Angaben zum Unfallhergang auseinander. Der Opelfahrer gab an, dass der KVG-Bus auf sein Fahrzeug aufgefahren war, der Busfahrer dagegen gab an, dass der Opelfahrer beim Zurücksetzen rückwärts gegen den Bus gefahren sei.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs ist die Polizei nun auf die Hilfe von Zeugen angewiesen, die zur Unfallzeit ebenfalls dort abgebogen sind oder die den Unfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell