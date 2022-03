Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sicherheit im Internet - Online Beratung durch die Polizei

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Oberberg am 19. März eine Beratung zum Thema Internetsicherheit an.

Ohne Internet und moderne Kommunikationsmittel läuft heutzutage in vielen Bereichen nichts mehr. Doch der digitale Alltag birgt auch Risiken und Gefahren, über die Sie die Berater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren möchten. Dazu gibt es Sicherheitstipps, die jede und jeder einfach im Alltag umsetzen kann.

Schwerpunkte des Kurses, an dem Sie bequem von zu Hause aus online teilnehmen können, liegen beim Online-Shopping, Online-Banking, der Passwortsicherheit und dem sicheren Umgang mit dem WLAN und Smart Home - Geräten.

Der Online-Kurs findet am Samstag, 19. März 2022, zwischen 10 und 12 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon.

Damit Sie teilnehmen können, ist eine Anmeldung bis zum 18. März bei der VHS erforderlich. Anmeldungen sind über die VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de oder per E-Mail an info@vhs-oberberg.de möglich.

Kursnummer: A2213859 Titel: Klicks - Momente für Internetnutzerinnen und -nutzer

