Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Einbruch in ein Geschäft - Unbekannte Täter hebeln Seitentüre auf

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 15.09.2022 hat es gegen 23.30 Uhr auf der Anrather Straße in Vorst einen Einbruch in ein Geschäft gegeben. Laut Zeugen verschafften sich vermutlich drei unbekannte, männliche Täter unerlaubterweise Zugang zu dem Geschäft, in dem sie die Seitentüre aufhebelten. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die unbekannten Täter mit einem Pkw in Fahrtrichtung St.Tönis, ohne das Licht des Pkw einzuschalten. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Geldkassetten. Die Kripo ermittelt nun. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch, oder den flüchtigen Tätern geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (877)

