Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling - Zigarettenautomatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (27.01.2022) ist es in den frühen Morgenstunden in Rickling zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen.

Bislang Unbekannte brachen in der Fehrenböteler Dorfstraße um 03:03 Uhr einen Zigarettenautomaten unfachmännisch auf.

Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge und Höhe.

Die Polizeistation in Rickling hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Stadtgebiet gemacht haben oder sachdienliche Informationen geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04328 - 429993 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell