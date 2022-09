Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unangeschnalltes Kind fliegt bei Bremsmanöver durch das Auto

Viersen (ots)

Am Samstagvormittag ist die Polizei zu einer vermeintlichen Unfallflucht auf das Gelände eines Getränkemarktes an der Freiheitsstraße in Viersen gerufen worden. Eine 28-jährige Viersenerin hatte gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto den Parkplatz verlassen wollen und an dessen Ende scharf gebremst. Dadurch war ihr auf dem Beifahrersitz unangeschnallt auf einem Kindersitz sitzendes Kind (8) in die Windschutzscheibe geflogen. Die Scheibe wurde beschädigt, das Kind blieb augenscheinlich unverletzt. Die Frau gab an, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz eines benachbarten Discounters gekommen sei, deshalb habe sie so stark bremsen müssen. Im Verlauf der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die Autofahrerin ganz normal verkehrsbedingt hatte bremsen müssen, dass es sich nicht um eine notfallmäßige Bremsung aufgrund von Fehlverhalten eines anderen Autofahrers handelte. So wurde aus dem Opfer einer Unfallflucht dann eine Beschuldigte einer fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei appelliert ganz eindringlich an alle Eltern und auch alle anderen Menschen, die gemeinsam mit Kindern im Auto unterwegs sind: Bitte sichern Sie Kinder immer in den geeigneten und altersentsprechenden Rückhaltesystemen. Überzeugen Sie sich jedes Mal, dass alle Gurte korrekt angelegt sind. Eine Bremsung kann ein Kind durch ein Auto katapultieren. Und nicht immer geht das - wie in diesem Fall - glimpflich aus. /hei (883)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell