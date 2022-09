Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Betrunken gefahren und Widerstand geleistet - Ausnüchterung und Führerschein weg

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Gegen Mitternacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Mann mit einem Sprinter auf der B509 zwischen Lobberich und Hinsbeck auffällig in Schlangenlinien gefahren. Das fiel einem Polizeibeamten in seiner Freizeit auf, der zufällig hinter dem Sprinter fuhr. Er alarmierte seine Kollegen und folgte dem Fahrzeug, das zwischendurch auch über eine rote Ampel fuhr, bis nach Hinsbeck. Dort hielt der Fahrer an der Straße Büschen und stieg aus. Der Zeuge gab sich als Polizeibeamter zu erkennen, woraufhin der Fahrer, ein 43-jähriger Deutscher aus Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen, aggressiv wurde. Er kam den Aufforderungen der eintreffenden Beamten nicht nach, leistete Widerstand. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Ermittlungen, ob auch ein Drogenkonsum vorlag, dauern noch an. Der uneinsichtige und renitente Fahrer musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben und musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. / hei (889)

