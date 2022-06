POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schöppinger Straße/ Grauer Skoda Rapid beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte Autofahrer haben in Dülmen Autos beschädigt und sind im Anschluss von der Unfallstelle weggefahren. Zwischen 22 Uhr am Sonntag (29.05.22) und 13 Uhr am Mittwoch (01.06.22) stand ein grauer Mercedes C250 CDI am Straßenrand vom Luise-Hensel-Pfad. Beschädigungen weist auch ein schwarzer VW Polo auf, der am Fahrbahnrand des Königswalls ...

mehr