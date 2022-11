POL-PDWIL: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

Zell (Mosel) (ots) - Am 01.11.2022, um 02:15 Uhr, wurde der Polizei in Zell eine männliche Person mit Verletzungen am Kopf- und im Gesichtsbereich gemeldet. Der Verletzte lief zu Fuß im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 01:40 Uhr vom Bahnhof in Bullay nach Zell. Die Person kann sich, aufgrund seiner Kopfverletzungen, nicht mehr daran erinnern was ihm auf dem Weg nach ...

mehr