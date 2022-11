Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger mit Kopfverletzung - Polizei Zell sucht Zeugen

Zell (Mosel) (ots)

Am 01.11.2022, um 02:15 Uhr, wurde der Polizei in Zell eine männliche Person mit Verletzungen am Kopf- und im Gesichtsbereich gemeldet. Der Verletzte lief zu Fuß im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 01:40 Uhr vom Bahnhof in Bullay nach Zell. Die Person kann sich, aufgrund seiner Kopfverletzungen, nicht mehr daran erinnern was ihm auf dem Weg nach Zell zugestoßen ist. Da er einen Verband trug, wurde er vermutlich unterwegs durch eine bislang unbekannte Person medizinisch versorgt. Die Polizei in Zell bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, bzw. die Person, die sich um den Verletzten gekümmert hat, die Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-9867-0 zu kontaktieren.

