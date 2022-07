Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Biene verursacht Blechschaden (24.07.2022)

St. Georgen (ots)

Weil ihm in seinem Auto eine Biene ins Gesicht geflogen ist, hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Schwarzwaldstraße einen Unfall verursacht. Das Insekt lenkte einen 18-jährigen VW Polo Fahrer ab, der dadurch zu weit nach rechts kam und gegen einen geparkten Mercedes E220 stieß. Die E-Klasse schob er dann noch auf einen davorstehenden Skoda Fabia. Dabei entstand an den beiden Autos Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß war der VW nicht mehr fahrbereit. Der Schaden hier betrug rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell