Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Auffahrunfall (23.07.2022)

Königsfeld (ots)

Am Samstag gegen 13.30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 5725 zwischen der Gemarkung "Lochbronn" und "Brogen" zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 28-jähriger BMW Fahrer erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 24-Jährige mit einem Audi A3 bremsen musste und fuhr auf. Dabei entstand am 5-er BMW des Unfallverursachers ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell