Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach - Lkr. Rottweil)Leichtkradfahrer stirbt nach Kollision mit geparktem Fahrzeug (24.07.2022)

Lauterbach (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Hornberger Straße in Lauterbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 19jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Hornberger Straße, als er kurz nach 22 Uhr im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und hierbei gegen ein geparktes Auto prallte. Durch den wuchtigen Anprall im Heckbereich und dem Umstand, dass der Kradfahrer keinen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen. Trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes samt Notarzt, welcher mit dem Rettungshubschrauber zugeführt wurde, erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfalldienst der Verkehrspolizei Zimmern hat vor Ort die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8000.- EUR geschätzt

