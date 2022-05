Polizei Münster

POL-MS: Pedelecs im Transporter gestohlen - 48-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ein 48-jähriger Mann, der am frühen Montagmorgen (30.5., 3:35 Uhr) am Besselweg zwei Pedelecs gestohlen haben soll, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Polizisten wollten den 48-Jährigen und seinen bislang unbekannten Begleiter am Gievenbecker Weg in einem Transporter kontrollieren. Die beiden Männer missachteten die Anhaltezeichen der Beamten und flüchteten über den Ramertsweg - in eine Sackgasse. Dort setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Die Polizisten verfolgten und stoppten den 48-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. In dem Transporter fanden sie die zwei Pedelecs. Anhand eines polizeilichen Fahrradregistrierungsaufklebers konnten die Räder seinem Besitzer zugeordnet werden. Diese waren dort zuvor aus einer unverschlossenen Garage entwendet worden.

Die Beamten stellten die Pedelecs und das Fahrzeug, das für den Transport von hochwertigen Fahrrädern in Form von Decken, Schaumstoffkissen, Teppichen und abgeklebten Scheiben präpariert war, sicher. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Er wurde gestern (30.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und ordnete die sofortige Untersuchungshaft gegen den 48-Jährigen an.

Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

