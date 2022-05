POL-MS: Schwerer Unfall auf der Autobahn 1 - Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Münster (ots) - Fünf bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.5., 0:05 Uhr) an der Bahnhofstraße einem 27-Jährigen Bargeld und ein Smartphone geraubt. Die Täter kamen zunächst auf den Münsteraner zu und sprachen ihn an. Im weiteren Verlauf hielten zwei der Räuber ihn dann an den Armen fest, die anderen Drei schlugen ihn und rissen seine Wertgegenstände an sich. Anschließend flüchteten ...

mehr