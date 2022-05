Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Raub mit Schusswaffe - Tatverdächtige fliehen mit Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 5. Mai 2022, 17:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich gestern am frühen Abend in Oberbilk ereignet hat. Eine Frau wurde überfallen, als sie ihr Auto in ihrer Garage parkte. Die Täter flohen anschießend mit ihrer Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw in ihre Garage auf der Dreieckstraße. Plötzlich traten zwei Männer zeitgleich an das Fahrer- sowie Beifahrerfenster und schlugen sie ein. Einer der Tatverdächtigen bedrohte die Frau dann mit einer Schusswaffe, während der zweite Mann die Handtasche vom Beifahrersitz raubte. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Einer der Männer hat schwarze Haare und trug eine schwarze medizinische Maske sowie eine Brille. Er führte eine Schusswaffe mit sich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell