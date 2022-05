Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Schwerer Verkehrsunfall - 59-Jähriger gerät mit seinem Pkw in Gegenverkehr - Drei Personen verletzt - Internistischer Notfall wahrscheinlich

Düsseldorf (ots)

Garath - Schwerer Verkehrsunfall - 59-Jähriger gerät mit seinem Pkw in Gegenverkehr - Drei Personen verletzt - Internistischer Notfall wahrscheinlich - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Mittwoch, 5. Mai 2022, 20:23 Uhr

Wahrscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls geriet ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw gestern Abend in Garath in den Gegenverkehr und prallte gegen ein Fahrzeug. Zwei Menschen wurden so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 59-Jährige aus Düsseldorf mit seinem Toyota auf der Rostocker Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Honda einer 48-jährigen Frau aus Düsseldorf. Ein 62-jähriger Mann (ebenfalls aus Düsseldorf), der mit seinem VW hinter der Frau fuhr, versuchte daraufhin nach links auszuweichen. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Toyota. Der 59-Jährige und die 48-Jährige verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser brachten. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren des Unfalls zu sichern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell