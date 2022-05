POL-D: Projekt "Sicherheit in der Innenstadt": Hinweis auf gemeinsame Pressemitteilung der Stadt und der Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Flingern Nord - Pärchen in Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen Montag, 2. Mai 2022, 09:30 Uhr Nach einem Raub in einer Wohnung in Flingern Nord am Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Unbekannte Täter waren gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und hatten ein anwesendes Pärchen ausgeraubt. Nach den bisherigen ...

mehr