Sulz am Neckar (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Freitag gegen 9 Uhr auf der Straße "Obere Hauptstraße". Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr auf der Hauptstraße und passierte einen VW Tiguan eines 79-jährigen, der in diesem Moment vom Straßenrand anfuhr. Das Auto erfasste die Frau, die dadurch zu Fall kam. Die ...

