Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Kreis Rottweil) Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt (22.07.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Freitag gegen 9 Uhr auf der Straße "Obere Hauptstraße". Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr auf der Hauptstraße und passierte einen VW Tiguan eines 79-jährigen, der in diesem Moment vom Straßenrand anfuhr. Das Auto erfasste die Frau, die dadurch zu Fall kam. Die Radlerin trug glücklicherweise einen Helm, prallte jedoch so heftig auf die Fahrbahn, dass sie trotzdem noch schwere Verletzungen erlitt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An Auto und Fahrrad entstanden nur geringe Schäden.

