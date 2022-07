Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Überholversuch geht schief

Polizei sucht Zeugen (21.07.2022)

Hüfingen (ots)

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ist es auf der Bundesstraße 27 in Richtung Blumberg zu einem Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Audi TT Fahrer und ein 63-jähriger BMW X6 Fahrer überholten auf der zweispurigen Straße einen Traktor. Beim Überholen kam es zur seitlichen Berührung der beiden schwarzen Autos, wobei der BMW Fahrer auf die linke Spur der Gegenfahrbahn in Richtung Donaueschingen geriet. Es entstand ein Schaden von jeweils circa 7.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell