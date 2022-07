Villingen-Schwenningen (ots) - Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 8.30 Uhr hat sich ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Neckarstraße verletzt. Beim Abbau eines Hausgerüsts trat ein 37-Jähriger auf einen unbefestigten Holzbalken, der sich löste und vier Stockwerke tief herunterfiel. Der Balken traf einen 61-jährigen Kollegen am Kopf, der in diesem Moment ...

mehr