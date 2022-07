Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Arbeitsunfall - Holzbalken trifft Arbeiter (22.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 8.30 Uhr hat sich ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Neckarstraße verletzt. Beim Abbau eines Hausgerüsts trat ein 37-Jähriger auf einen unbefestigten Holzbalken, der sich löste und vier Stockwerke tief herunterfiel. Der Balken traf einen 61-jährigen Kollegen am Kopf, der in diesem Moment unter dem Gerüst durchlief und dabei keinen Arbeitshelm trug. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

