Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und geflüchtet (21.07.2022)

Furtwangen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Schwarzwaldstraße. Ein Unbekannter mit einem weißen Kombi stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte ihn an der linken Seite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrer des weißen Autos machen können, sich bei ihr unter der Telefonnummer 07724 94950-0, zu melden.

