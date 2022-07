POL-KN: (Konstanz) Schwarzen VW Polo angefahren und geflüchtet - 4.000 Euro Schaden (21.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es in einem Baumarkt auf der Straße "Neuer Markt" zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 31 Jahre alter Mann steckte gegen 15.30 Uhr Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro in einen Rucksack und wollte, ohne für diese zu bezahlen, den Baumarkt verlassen. An der Kasse sprach ihn ein Ladendetektiv auf die nichtbezahlte Ware an. Als der Mann die Flucht ergreifen ...

