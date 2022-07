Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall leicht verletzt (21.07.2022)

Engen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Richthofenstraße am Donnerstagmittag leicht verletzt worden. Eine 59-jährige Frau fuhr mit einem am Fahrbahnrand auf der Richthofenstraße geparkten VW Golf in die Straße ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad aus einer Seitenstraße auf die Richthofenstraße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind stürzte und glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

