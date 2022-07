Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B 33, Lkr. Konstanz) Rund 13.000 Euro Blechschaden bei Abbiegeunfall (21.07.2022)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Donnerstag auf der Landesstraße 220 zwischen Radolfzell und Güttingen passiert ist. Eine 29-jährige Frau fuhr mit einem BMW auf der L 220 von Radolfzell in Richtung Güttingen. An der Auffahrt auf die B 33 neu bog die BMW-Fahrerin nach links ab und stieß dabei mit dem Volvo eines entgegenkommenden 30 Jahre jungen Mannes zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Um den stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

