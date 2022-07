POL-KN: (Konstanz) Schwarzen VW Golf angefahren - 5.000 Euro Schaden (21.07.2022)

Konstanz (ots) - Am Mittwochmittag ist es an einem Kiosk auf der Marktstätte zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein 36 Jahre alter Mann betrat gegen 11.45 Uhr den Kiosk an der Marktstättenunterführung. Dort bedrohte der Mann die 29-Jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die junge Frau zur ...

mehr