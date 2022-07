POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der A 98 - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht (21.07.2022)

Gailingen (ots) - Am Donnerstagabend ist es am Jüdischen Museum in der Ramsener Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein 12-jähriger Junge zündete zunächst ein Papier eines Aushangs am Haupteingang des Jüdischen Museums an. Danach brannte der Bub mit einem Feuerzeug zwei "Hakenkreuze" auf die Holztür. ...

mehr