Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210723.1 Preetz: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 210722.1)

Preetz (ots)

- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel - Der 15 Jahre alte Tatverdächtige wurde Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Jugendrichter beim Plöner Amtsgericht vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Jugendliche kam in eine Jugendanstalt Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und der jeweiligen Beteiligung der drei Jugendlichen dauern an. Der Zustand des verletzten 17-Jährigen hat sich stabilisiert. Er befindet sich noch in einem Krankenhaus. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

