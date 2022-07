Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Kinder "zündeln" an Jüdischem Museum (21.07.2022)

Gailingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es am Jüdischen Museum in der Ramsener Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein 12-jähriger Junge zündete zunächst ein Papier eines Aushangs am Haupteingang des Jüdischen Museums an. Danach brannte der Bub mit einem Feuerzeug zwei "Hakenkreuze" auf die Holztür. Dabei entstanden leichte oberflächliche Brandschäden, zu einem offenen Feuer kam es jedoch glücklicherweise nicht. Anschließend zündete der 12-Jährige zusammen mit seinen vier Begleitern Papier aus einer Mülltonne an und warfen es im hinteren Bereich des Museums in einen dortigen Lichtschacht; auch hier kam es zum Glück zu keinem Brand. An der Eingangstür des Museums entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

