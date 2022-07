Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Zu Unfall mit verletztem Fußgänger auf dem Parkplatz des Aach-Center nachträglich Zeugen gesucht (27.05.2022)

Stockach (ots)

Zu einem Unfall mit verletztem Fußgänger, der sich bereits Ende Mai - am Freitag, den 27.05.2022, gegen 9.25 Uhr - auf dem Parkplatz des Aach-Centers in Stockach ereignet hat, sucht die Polizei nachträglich Zeugen. Ein 36-Jähriger fuhr mit einem Fiat 500 auf dem Parkplatz des Aach-Centers in Richtung Postbank. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51 Jahre alten Fußgänger, der ebenfalls in Richtung Postbank lief. Der 51-Jährige erlitt Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Man zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

