Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen ob Verena, Lkr. Tuttlingen) Roller kommt von Fahrbahn ab - Fahrer schwer verletzt (21.07.2022)

Hausen ob Verena (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag am frühen Abend auf der Seitinger Straße von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Ein 33-jähriger Mann war mit einem Roller von Hausen ob Verena kommend in Richtung Seitingen-Oberflacht unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Zweirad auf den Schotterstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Grünstreifen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Der 33-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell