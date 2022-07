Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob RW

Kreis Rottweil) Autos stoßen Zusammen (21.07.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Straße "Römerweg" verursacht hat. Eine 21-jährige VW Golf Fahrerin bog von einer Hofzufahrt auf den Römerweg ein und stieß dort mit einem Mazda 6 einer 54-jährigen zusammen. An beiden Autos lösten die Airbags aus, Verletzte gab es nicht. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell