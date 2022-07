POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Baumaschinen gestohlen (14./21.07.2022)

Engen (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Kreuzung der Kreisstraße 6129 und der Landesstraße 191 auf dem Hegaublick passiert ist. Ein 72-jähriger Mann fuhr mit einem VW Passat auf der K 6129 in Richtung Hegaublick. An der Kreuzung zur L 191 bog der VW-Fahrer ...

mehr