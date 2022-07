Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in die Grundschule - Polizei bittet um Hinweise (21.07.2022)

Blumberg (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 18.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, sind unbekannte Täter in die Grundschule Blumberg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im weiteren Verlauf begaben sich die Einbrecher in den ersten Stock und brachen dort die Türen zu mehreren Räumen gewaltsam auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Täter einen Laptop, eine Musikbox und mehrere hundert Euro Bargeld. Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 4779360, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell