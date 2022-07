Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neufra, Lkr. Rottweil) Zwei leicht Verletzte bei Brand in Firma (20.07.2022)

Neufra (ots)

Bei einem Brand in einer Firma auf der Stuttgarter Straße sind am Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 9.50 Uhr geriet die Filteranlage einer Maschine in Brand, so dass offenes Feuer entstand. Diese konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr Rottweil, die mit neun Fahrzeugen und 36 Mann ausrückte, zunächst durch Mitarbeiter eingedämmt und dann durch die Wehrmänner gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der betroffenen Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Nach Belüftung der Halle, konnten die Arbeiten fortgesetzt werden.

