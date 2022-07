Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (20.07.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Stettener Straße einen Unfall gebaut. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer war auf der Stettener Straße in Richtung Stetten unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Steinbeet und kollidierte dann mit einer Steinmauer an der die Ölwanne des Autos aufriss, ehe der Renault auf einem Parkplatz zum Stehen kam. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei. Den Schaden an der Steinmauer schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro, den Schaden am Renault ebenfalls. Der 53-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

