Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Auto gerät in Brand (19.07.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist auf der Kreisstraße 5503 ein Auto in Brand geraten. Ein 41 Jahre junger Mann fuhr mit einem Mercedes auf der K 5503 von Bochingen in Richtung Sigmarswangen als er im Fahrzeug Brandgeruch wahrnimmt. Der 41-Jährige hielt an und stellte beim Blick in den Motorraum einen glühenden Partikelfilter und Flammen fest. Bis zum Eintreffen der Sulzer Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz war, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Mercedes brannte nahezu vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des, vermutlich durch einen technischen Defekt, entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell