POL-KN: (Espasingen, Lkr. Konstanz) Falscher Microsoft-Mitarbeiter überlistet 77-Jährigen (17./19.07.2022)

Stockach (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad ist es am Mittwochmittag auf der Tuttlinger Straße gekommen. Eine 46-jährige Frau mit einem VW Up war auf der Tuttlinger Straße in Richtung Adler Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Grundschule wendete die Frau ihren Wagen. Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit einem Yamaha Leichtkraftrad ...

mehr