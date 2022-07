Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto und Leichtkraftrad stoßen zusammen (20.07.2022)

Stockach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad ist es am Mittwochmittag auf der Tuttlinger Straße gekommen. Eine 46-jährige Frau mit einem VW Up war auf der Tuttlinger Straße in Richtung Adler Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Grundschule wendete die Frau ihren Wagen. Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit einem Yamaha Leichtkraftrad an dem VW vorbei und stieß mit dem Auto zusammen. Der junge Mann stürzte, blieb jedoch unverletzt. Die Fahrertür des VWs wurde durch die Kollision stark eingedrückt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

