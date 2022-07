Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Koordinierte internationale Kontrollen auf dem Bodensee

Bodensee (ots)

Alle Wasserschutzpolizeidienststellen rund um den Bodensee führten am Samstag, 09. Juli 2022, Kontrollen auf dem Bodensee durch. Hierbei handelte es sich um die zweite große Kontrollmaßnahme diesen Jahres. Dabei richtete sich das Augenmerk der Einsatzkräfte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz insbesondere auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften und neben den erforderlichen Berechtigungsnachweisen auch auf die Vollständigkeit und Zulässigkeit von Rettungsmitteln. Bei sonstigen Wasserfahrzeugen wie z.B. SUPs wurde insbesondere die Kennzeichnungspflicht überprüft.

Dabei wurden in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr 197 Wasserfahrzeuge - davon 110 Motorboote, 22 Segelboote und 65 sonstige Wasserfahrzeuge (zum Beispiel SUP, Kajaks) überprüft. Insgesamt wurden 49 Verstöße gegen die Bodenseeschifffahrtsordnung festgestellt. Die meisten Verstöße ergaben sich durch das falsche Verhalten in Uferzonen, Ausrüstungsmängel und nicht gekennzeichnete SUPs. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg beteiligte sich mit den drei Wasserschutzpolizeistationen Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen einschließlich der Wasserschutzpolizeiposten Langenargen und Reichenau an der Kontrolle, welche zwei Mal im Jahr und in diesem Umfang durchgeführt wird.

