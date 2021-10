Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am 10.10.2021 zwischen 14:30 und 18:35 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen der Wohnungsabschlusstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bitscher Straße ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck in noch nicht bezifferbarer Höhe entwendet. Der an der Wohnungsabschlusstür entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell