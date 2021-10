Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 9.10.2021, 20.30 Uhr bis zum 10.10.2021, 15.45 Uhr, wurde in der Gewerbestraße ein entgegen der Fahrtrichtung geparkter PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Skoda Octavia, Farbe blau, welcher an der vorderen rechten Fahrzeugseite einen Schaden aufwies. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

