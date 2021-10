Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Person nach Besuch in Event-Lokal im Wald verirrt

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Nach einem Besuch im Quasimodo in Pirmasens verirrte sich ein 26-jähriger Mann im Bereich des Tierheimes auf dem Sommerwald. Der Mann war mit seinem hier in Pirmasens lebenden Cousin alkoholisiert gegen 02:30 Uhr in den Wald im Bereich des Tierheimes gelaufen. Sein Cousin konnte ihn nicht mehr auffinden und teilte den Sachverhalt auf hiesiger Dienststelle mit. Da der vermisste Mann sich vor seinem Verschwinden im Wald seiner wärmenden Jacke und seines Pullovers entledigt hatte und er zudem betrunken und ortsfremd war, bestand bei den derzeit herrschenden Temperaturen und den topographischen Verhältnissen zumindest eine dringende Gefahr für die Gesundheit des Mannes. Für die Suche in dem ausgedehnten Waldbereich mit seinen vielen Felsformationen wurde die Feuerwehr Pirmasens mit vier Fahrzeugen und neun Feuerwehrmännern hinzugezogen. Sie konnte den Mann dann auch kurz nach 06:00 Uhr im Wald zwischen Rodalben und Münchweiler auffinden. Er wurde vorsorglich ins Städt. Krankenhaus gebracht. Bis auf eine Unterkühlung ist der junge Mann jedoch anscheinend wohlauf. Nach eigenen Angaben war er desorientiert und fand alleine den Weg aus dem dunklen Wald nicht mehr. In seiner Orientierungslosigkeit lief er dann in die falsche Richtung und bewegte sich immer weiter von seinem Ausgangspunkt weg. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell